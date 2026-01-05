Gli hacker della polizia trovano nel pc di Hannoun soldi inviati ai kamikaze

Le forze dell'ordine hanno scoperto nel computer di Mohammad Hannoun, membro dell'associazione Abspp, immagini, video e documenti che attestano trasferimenti di denaro verso soggetti legati ad Hamas. La raccolta di prove evidenzia i sospetti su un possibile sostegno finanziario alle attività di gruppi terroristici, con collegamenti documentati tra la rete di Hannoun e figure vicine al movimento.

Foto, video e prove documentali di versamenti di denaro che partivano dall'associazione di Mohammad Hannoun (Abspp) a personaggi vicini ad Hamas. In particolar modo alle famiglie dei kamikaze. Sono queste le prove emerse dalle intercettazioni telematiche che gli agenti sotto copertura della Digos e dell'Antiterrorismo sono riusciti a raccogliere ed estrapolare dai server e dai pc di Mohammad Hannoun. Negli oltre 4 terabyte di documenti raccolti dagli hacker della polizia spicca il diario dei tanti viaggi in Medio Oriente fatto dall'architetto giordano che, secondo la Procura, dimostrerebbero la sua vicinanza all'ala militare di Hamas.

