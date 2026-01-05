Gli ha detto no Emma Marrone rifiuto clamoroso a Stefano De Martino | proposta ‘rimbalzata’

Emma Marrone ha rifiutato una proposta di Stefano De Martino, suscitando attenzione nel mondo dello spettacolo. La notizia, che riguarda un episodio recente, si inserisce in un contesto di crescente competizione televisiva. Con l’attenzione rivolta alle dinamiche tra artisti e conduttori, questa vicenda evidenzia come anche le collaborazioni possano essere soggette a imprevisti e decisioni personali.

Rispetto all’anno scorso, Affari Tuoi speciale Lotteria Italia con Stefano De Martino si prepara ad affrontare una concorrenza decisamente più insidiosa. Per gran parte della puntata, infatti, il programma di Rai Uno dovrà vedersela con La ruota della fortuna di Gerry Scotti, che continua a registrare ascolti eccezionali. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché potrebbe trasformarsi in un problema concreto per Stefano De Martino, che rischia di ritrovarsi l’indomani con una brutta sorpresa al momento della pubblicazione dei dati auditel. La domanda, inevitabile, è se il volto di Rai Uno possa davvero correre questo rischio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Affari Tuoi, Stefano De Martino si scatena e omaggia Emma Marrone

Leggi anche: “Dovete dirci qualcosa?”. Emma Marrone e Stefano De Martino, il gossip esplode: scoperti così

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L’amore non mi basta torna virale, Emma rivela: “Dybala mi ha detto che…”; Gli amori a cavallo di Emma Sacco: romanticherie in sella !; Emma Navarro: Non sono una di quelle che cercano il centro dell'attenzione; 'L'amore non mi basta' di Emma in vetta alle classifiche, l'autore Magro: Un miracolo di Natale.

Emma Stone, ecco cosa ha detto alla figlia per prepararla alla testa calva che mostra in Bugonia - Emma Stone, nota per il suo impegno a 360 gradi nei ruoli cinematografici, ha rivelato di aver dovuto preparare la figlia, Louise Jean, di quattro anni, al taglio estremo di capelli che ha affrontato ... vanityfair.it

Emma: «Femminismo non è salire sul palco con le calze a rete. Dopo-Conti a Sanremo? Voto il mio ex De Martino con Giorgia o Mannoia» - A ottobre ha inaugurato la nuova era della sua carriera con un singolo, Brutta storia, che ha riportato dopo cinque anni la cantante ... ilmessaggero.it

Emma, "L'amore non mi basta" inno virale del calcio: «Mi ha scritto Dybala, lo ha usato l'Atletico per Torres». E quel meme con Allegri... - Proprio Emma ha parlato alla Gazzetta dello Sport della nuova vita del suo brano: «È una storia incredibile. leggo.it

Ho smesso di pianificare oltre domani. Mia figlia Emma aveva sei anni quando la nostra vita si è ridotta a corridoi di ospedale e stanze silenziose. Ho imparato a contare il tempo nei risultati dei test. Lei ha imparato ad aspettare, ad ascoltare, a sorridere anche - facebook.com facebook