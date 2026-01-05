Gli esorcismi tra fede e legge L’esperienza di padre Carmelo

Gli esorcismi rappresentano un tema complesso che coinvolge aspetti di fede e normativa legale. In questo contesto, l’esperienza di padre Carmelo offre uno sguardo equilibrato sulla pratica, evidenziando come la Chiesa consideri l’esorcismo un ministero delicato e importante, mentre la legge richiede attenzione e rispetto delle procedure. Questa analisi approfondisce il rapporto tra tradizione religiosa e aspetti giuridici, offrendo una visione chiara e sobria della questione.

Da un lato papa Leone sostiene l'importanza dell'esorcismo come "ministero delicato e quanto mai necessario" e incoraggiando i sacerdoti ad accompagnare i fedeli con la preghiera nell'opera di liberazione. Dall'altro la condanna pesante di un prete casertano per aver svolto pratiche esorcistiche che per la Cassazione costituiscono reato. Tematiche spinose che mettono in contrasto una volta di più le ragioni della fede e quelle di uno stato laico. Nella nostra città, padre Carmelo, cappellano all'ospedale Santo Stefano, è noto per la sua attività di missionario: in modo particolare Russia, Kazakistan e Brasile.

