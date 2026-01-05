Gli auguri di Albano ai bambini di Oncologia Pediatrica | Pensate in modo positivo
Il cantante Albano Carrisi ha condiviso un messaggio di incoraggiamento ai bambini dell’Oncologia Pediatrica di Lecce, invitandoli a pensare in modo positivo. L’evento si è svolto lunedì 5 gennaio presso la scuola La Vita è Bella di Cellino San Marco, nelle sue tenute. Un gesto di solidarietà che ha portato un momento di emozione e vicinanza a chi affronta sfide importanti.
Nella giornata di oggi, lunedì 5 gennaio, la scuola La Vita è Bella di Cellino San Marco sita nelle tenute di Albano Carrisi, ha vissuto un momento di profonda emozione e solidarietà presso il reparto di Oncologia Pediatrica dell’ospedale di LecceQui l'articolo completoRimani aggiornato sulle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Raccolta di doni e giocattoli per i bambini del reparto di oncologia pediatrica. "Porta un regalo con l’Associazione Giulia»
Leggi anche: La polizia porta il Natale in corsia: regali ai bimbi dell'Oncologia pediatrica del Sant'Orsola
Gli auguri di Albano ai bambini di Oncologia Pediatrica: "Pensate in modo positivo" - Tra i regali consegnati ai bambini di Oncologia Pediatrica, un gesto particolarmente significativo è stato il calendario autografato di Albano, donato con grande affetto ... brindisireport.it
Sorrisi, colore e allegria in Oncologia Pediatrica con la scuola "La Vita è bella" - La presenza delle mascotte ha contribuito a creare un’atmosfera di gioia e spensieratezza, regalando ai piccoli pazienti momenti di leggerezza e divertimento ... brindisireport.it
Tanti auguri buon compleanno ad Albano . - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.