Gli auguri di Albano ai bambini di Oncologia Pediatrica | Pensate in modo positivo

Il cantante Albano Carrisi ha condiviso un messaggio di incoraggiamento ai bambini dell’Oncologia Pediatrica di Lecce, invitandoli a pensare in modo positivo. L’evento si è svolto lunedì 5 gennaio presso la scuola La Vita è Bella di Cellino San Marco, nelle sue tenute. Un gesto di solidarietà che ha portato un momento di emozione e vicinanza a chi affronta sfide importanti.

