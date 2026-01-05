Gli 11 italiani rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana, dove sono morte 40 persone, tra cui sei connazionali, sono attualmente in cura all’ospedale Niguarda di Milano. Tra loro, tre si trovano in condizioni più gravi. I medici stimano che le operazioni e le terapie necessarie richiederanno diverse settimane, sottolineando la complessità e la difficoltà del percorso di recupero per questi sopravvissuti.

Richiederanno diverse settimane «come minimo», le cure a cui sono sottoposti gli 11 italiani feriti nella strage di Crans-Montana – dove sono morte 40 persone, tra cui 6 connazionali – ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. E sarà una « vera e propria battaglia », come la definisce Giampaolo Casella, direttore Anestesia e Rianimazione della struttura di Milano. I pazienti sono « tutti sedati e in prognosi riservata », per cui è prematuro considerarli fuori pericolo. Cinque si trovano al Centro Ustioni, sei in Terapia intensiva, tre dei quali in condizioni «particolarmente critiche», fanno sapere dall’ospedale. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: La battaglia degli 11 feriti al Niguarda, sopravvissuti a Crans-Montana: “Nessuno è fuori pericolo, percorsi di cura lunghi”

Leggi anche: Gli italiani dispersi dopo l’inferno di Crans-Montana e i sopravvissuti. Giovanni, Riccardo, Chiara e gli altri: chi sono e quanti ancora non si trovano

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: Le sei vittime identificate saranno portate in Italia - Identificati tutti gli italiani morti, sono sei. Oggi il rimpatrio delle salme; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Ustioni profonde e shock. La corsa per salvare i sopravvissuti alle fiamme; Crans Montana: tutte le vittime identificate.

Gli 11 sopravvissuti italiani di Crans-Montana al Niguarda: tre i più gravi. Chi sono e perché secondo i medici «per loro sarà una battaglia» - I feriti sono tutti sedati e in prognosi riservata, per cui «è prematuro - open.online

Crans-Montana, identificati i sei ragazzi italiani morti, oggi il rimpatrio - L'accusa dell'ambasciatore "Tragedia evitabile". rainews.it