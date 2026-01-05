A Milano, un cartellone pubblicitario sul referendum sulla giustizia ha suscitato polemiche per il suo contenuto ritenuto ingannevole. Il comitato del “No” sta cercando di rappresentare gli avversari in modo distorto, alimentando una discussione che coinvolge sensibilità e opinioni diverse. La vicenda evidenzia come la comunicazione politica possa influenzare il dibattito pubblico e l’importanza di un’informazione corretta e trasparente.

Il comitato per il “No” al referendum sulla giustizia le sta provando un po’ tutte per demonizzare gli avversari. Come si legge sugli schermi pubblicitari della stazione di Milano centrale, in cui è stato evidentemente acquisito uno spazio dall’associazione. C’è scritto: “Vorresti giudici che dipendono dalla politica? Al referendum vota no”. Non si capisce neanche quale dovrebbe essere la correlazione con i giudici politicizzati, dal momento che le correnti esistono anche se c’è chi fa finta di non vederle per evitare di affrontare il problema, o forse per connivenza. Come ha ricordato Alessandro Sallusti in un’intervista al Secolo d’Italia, “la separazione delle carriere era nel programma del Partito democratico e sul tema anche il Movimento 5 stelle in passato aveva dato pareri più che positivi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giustizia, balle spaziali alla stazione di Milano sul referendum: bufera sul cartellone pubblicitario ingannevole

Il fronte del No alla riforma sceglie di occupare spazi pubblici diffondendo spot fuorvianti e costruendo una narrazione fondata sulla paura e sulla disinformazione. Il dibattito sulla giustizia merita serietà e rispetto dell’intelligenza dei cittadini, non campagne di - facebook.com facebook