Giuseppe Tamburi | Giovanni era il mio sole la vita l’ha persa a Crans-Montana

Giuseppe Tamburi, genitore di Giovanni, racconta con dolore la perdita del figlio di 16 anni, avvenuta durante la strage di Capodanno a Crans-Montana. In questa intervista condivide il ricordo di Giovanni, definendolo il suo sole, e riflette sul dolore e sulla vicinanza alle famiglie coinvolte. Un'occasione per comprendere il peso di una tragedia che ha colpito molte vite e sensibilizzare sull'importanza della sicurezza e della solidarietà.

L’intervista di uno dei genitori che ha perso il figlio. Giuseppe Tamburi è uno dei genitori che ha perso il figlio 16enne nella strage di Capodanno a Crans-Montana, Giovanni, studente del liceo Righi di Bologna. Oggi l’uomo ne ha parlato a Corriere della Sera. «Era il mio sole, io vivevo con lui e per lui anche perché è cresciuto con me. A Bologna eravamo noi due e i cani. Giovanni era un sogno, una luce, amato da tutti, empatico, presente, carino, simpatico. Andava benissimo a scuola e negli sport, giocava a calcio, a golf, andava in palestra, in moto. Diciamo che era il figlio ideale per un genitore, non avrei potuto desiderare di meglio», ricorda Giuseppe, descrivendo un ragazzo amato e pieno di vita. 🔗 Leggi su 361magazine.com

