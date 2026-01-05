Il recente Giubileo ha segnato un anno di grande rilevanza per Roma e il Lazio, con oltre 33 milioni di pellegrini accolti e investimenti senza precedenti. Simeoni di Forza Italia Lazio sottolinea l’importanza di questo metodo, che rappresenta un modello da poter replicare in futuro per valorizzare il territorio e sostenere la crescita sostenibile della regione.

Il Giubileo che si è recentemente concluso ha rappresentato un anno eccezionale, caratterizzato da risultati record per la città di Roma e per l’intera Regione Lazio, con un’accoglienza che ha superato i 33 milioni di pellegrini e investimenti mai visti prima. Si tratta di un evento di grande rilevanza storica, reso possibile grazie a un’organizzazione impeccabile, frutto della collaborazione tra le varie istituzioni coinvolte: il Comune di Roma, la Regione Lazio e il Governo. Il 2025 ci offre un ‘metodo Giubileo’, un approccio che si è dimostrato efficiente e di successo, sul quale si potranno pianificare e gestire le sfide future. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Giubileo: Simeoni (FI Lazio), anno straordinario che lascia metodo da replicare

