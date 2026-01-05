Giubileo | piu’ controlli droni e 100 uomini in campo scatta piano sicurezza Roma ultimo atto

Per le celebrazioni dell’Epifania a Roma, è stato attivato un piano di sicurezza che prevede maggiori controlli, l’impiego di droni, l’installazione di varchi e la presenza di circa 100 uomini sul campo. Queste misure mirano a garantire la sicurezza dei partecipanti durante le celebrazioni che chiudono ufficialmente il Giubileo, assicurando un evento sotto controllo e ordinato.

Un incremento significativo dei controlli, l’uso di droni, l’installazione di varchi e la presenza di 100 uomini in campo: scatta il piano di sicurezza a Roma in vista delle celebrazioni che segneranno la conclusione del Giubileo, in programma domani, giorno dell’Epifania. In questa giornata, avverrà la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, officiata da Papa Leone XIV, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo evento rappresenterà l’ultimo atto del piano di sicurezza legato al “Giubileo”, che si svolgerà a partire dalle ore 7:00 presso San Pietro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Giubileo: piu’ controlli, droni e 100 uomini in campo, scatta piano sicurezza Roma ultimo atto Leggi anche: Capodanno a Roma, scatta il piano sicurezza: droni, elicotteri e tetto di 42mila persone al Circo Massimo Leggi anche: Scatta il piano sicurezza per il periodo delle festività natalizie: intensificati i controlli su tutto il territorio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pronto il piano sicurezza per la chiusura del Giubileo, varchi e droni - (ANSA) – ROMA, 05 GEN – Scatterà domani mattina alle 7 il piano sicurezza per la chiusura del Giubileo, con circa cento agenti delle forze dell’ordine dislocati attorno al colonnato di piazza San Piet ... msn.com

Giubileo a Roma, il piano della Questura per le cerimonie dell'Immacolata e il Natale. «Attenzione a minacce ibride, droni e attacchi sul web» - È massima attenzione sul fronte sicurezza per le cerimonie religiose che accompagneranno questo fine settimana che arriva alla festa dell'Immacolata Concezione ... roma.corriere.it

Roma, concerto e spettacolo di droni in piazza San Pietro. VIDEO - Piazza San Pietro ha ospitato “Grace for the World”, un concerto gratuito con Pharrell Williams e Andrea Bocelli per il Giubileo 2025 e il World Meeting on Human ... tg24.sky.it

Controlli lungo le strade che portano in città. Obiettivi sensibili presidiati. Attese 60mila persone a S. Pietro per la chiusura del Giubileo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.