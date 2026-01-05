Giubileo da record La Santa Sede | A Roma 33,5 milioni di pellegrini da 185 Paesi

Il Giubileo della Speranza a Roma si avvia alla conclusione con numeri significativi: secondo la Santa Sede, circa 33,5 milioni di pellegrini provenienti da 185 Paesi hanno visitato la città. Un evento che ha coinvolto persone di diverse nazionalità, confermando l’importanza spirituale e culturale di questa celebrazione. I dati evidenziano l’ampio pubblico che ha partecipato, sottolineando il ruolo di Roma come cuore di incontri e fede a livello mondiale.

Roma, 5 gennaio 2026 – La Santa Sede sforna numeri da record per il Giubileo della speranza a poche ore dalla sua conclusione. Domani mattina, alle 9.30, presente il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, papa Leone XIV chiuderà la porta santa della Basilica di San Pietro, facendo calare il sipario sull'evento religioso avviato due anni fa dal predecessore, Francesco. Sono attesi migliaia di fedeli, ma intanto il pro prefetto del dicastero per l'Evangelizzazione, monsignor Rino Fisichella, che si è speso in prima persona al desk degli arrivi per accogliere i pellegrini, traccia soddisfatto il bilancio consuntivo dell'appuntamento giubilare.

Giubileo 2025, un bilancio positivo - La conferenza stampa con l'arcivescovo Fisichella, il sottosegretario Mantovano, il sindaco Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Rocca, il prefetto Giannini. romasette.it

Il sindaco Roberto Gualtieri in Vaticano per il bilancio sul Giubileo: «È stato un volano per la città, boom di turisti» - Il sindaco alla conferenza stampa alla vigilia della chiusura dell'Anno Santo: «Gli interventi complessivi sono 332, di questi 204 sono ad oggi chiusi o parzialmente conclusi» ... roma.corriere.it

Folle record, un nuovo Papa e un Anno Santo senza precedenti: il Giubileo della Speranza raccontato dall’interno del Vaticano. - facebook.com facebook

