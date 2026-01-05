Giubileo boom | più di 33 milioni di pellegrini hanno varcato la Porta Santa

Nel 2025, oltre 33 milioni di pellegrini hanno visitato Roma per il Giubileo, secondo quanto dichiarato da monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero dell’Evangelizzazione. Questo importante evento ha richiamato numerosi fedeli da tutto il mondo, sottolineando l’importanza spirituale e culturale dell’Anno Santo. I dati evidenziano l’impatto di questa celebrazione sulla città e sulla comunità religiosa internazionale.

"Più di 33 milioni di pellegrini sono giunti a Roma per il Giubileo del 2025". Lo ha detto il Pro-Prefetto del Dicastero della per l'Evangelizzazione, monsignor Rino Fisichella , nel corso della conferenza stampa di bilancio dell'Anno Santo. I fedeli che si sono riversati nella capitale della cristianità sono giunti??da 185 Paesi. "Le stime di 31 milioni di pellegrini, fatte a inizio Giubileo, sono state largamente superate", ha sottolineato ancora monsignor Fisichella . E, per esser precisi, a varcare la Porta Santa San Pietro sono stati 33.475.369 fedeli. Porta Santa che verrà chiusa domani da Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giubileo boom: più di 33 milioni di pellegrini hanno varcato la Porta Santa Leggi anche: Giubileo, 33 milioni pellegrini a Roma Leggi anche: Giubileo, chiusa la prima Porta Santa a Santa Maria Maggiore Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Da mesi l’amministrazione continua a raccontare un presunto raddoppio del turismo a Roma, parlando di un boom senza precedenti in vista del Giubileo. La realtà dei dati, però, è molto diversa dalla narrazione che viene portata avanti. Nel 2025, a novembre, - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.