Giubileo boom | più di 33 milioni di pellegrini hanno varcato la Porta Santa

Da iltempo.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, oltre 33 milioni di pellegrini hanno visitato Roma per il Giubileo, secondo quanto dichiarato da monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero dell’Evangelizzazione. Questo importante evento ha richiamato numerosi fedeli da tutto il mondo, sottolineando l’importanza spirituale e culturale dell’Anno Santo. I dati evidenziano l’impatto di questa celebrazione sulla città e sulla comunità religiosa internazionale.

"Più di 33 milioni di pellegrini sono giunti a Roma per il Giubileo del 2025". Lo ha detto il Pro-Prefetto del Dicastero della per l'Evangelizzazione, monsignor Rino Fisichella , nel corso della conferenza stampa di bilancio dell'Anno Santo. I fedeli che si sono riversati nella capitale della cristianità  sono giunti??da 185 Paesi. "Le stime di 31 milioni di pellegrini, fatte a inizio Giubileo, sono state largamente superate", ha sottolineato ancora monsignor Fisichella .  E, per esser precisi, a varcare la Porta Santa San Pietro sono stati 33.475.369 fedeli.  Porta Santa che verrà chiusa domani da Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Iltempo.it

