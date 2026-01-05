Gita al faro – visita al faro di Bari
Partecipa alla visita guidata al Faro di Bari, uno dei simboli storici della città, costruito nel 1869. L’evento si svolge sabato 10 gennaio alle 17.00 e domenica 18 gennaio alle 10.30, in collaborazione con l’associazione Mar di Levante. Un’occasione per conoscere la storia e l’architettura di questo importante punto di riferimento luminoso, situato sul lungomare di Bari.
Sabato 10 gennaio ore 17.00 e Domenica 18 gennaio – ore 10.30Gita al Faro – Visita al Faro di BariIn collaborazione con l’associazione Mar di Levante, vi accompagneremo alla scoperta dello storico Faro di Bari, costruito nel 1869 e oggi simbolo luminoso della città. Con i suoi 62 metri d’altezza. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Gita al faro – visita al faro di Bari
Leggi anche: Gita al faro - visita al faro di Bari
Gita al faro - Dopo un accurato restauro, affidato all’architetto Giuseppe Di Vita, Itinera Studio Associato, il progetto ha trasformato il ... living.corriere.it
Gita al faro: 5 proposte solitarie per chi vuole evitare la folla agostana - 4/6 - Torniamo in Gran Bretagna, e precisamente in Galles, per il West Usk Lighthouse di Newport, a meno di 25 km da Cardiff. ilfattoquotidiano.it
Heavy Snowfall and the Family’s Prayer of Gratitude for It
Ciao a tutti. A breve faro' una gita a Madrid, c'e' qualcuno che conosce negozi di dischi sui generi Heavy Metal e affini Grazie in anticipo. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.