Gita al faro – visita al faro di Bari

Partecipa alla visita guidata al Faro di Bari, uno dei simboli storici della città, costruito nel 1869. L’evento si svolge sabato 10 gennaio alle 17.00 e domenica 18 gennaio alle 10.30, in collaborazione con l’associazione Mar di Levante. Un’occasione per conoscere la storia e l’architettura di questo importante punto di riferimento luminoso, situato sul lungomare di Bari.

Sabato 10 gennaio ore 17.00 e Domenica 18 gennaio – ore 10.30Gita al Faro – Visita al Faro di BariIn collaborazione con l’associazione Mar di Levante, vi accompagneremo alla scoperta dello storico Faro di Bari, costruito nel 1869 e oggi simbolo luminoso della città. Con i suoi 62 metri d’altezza. 🔗 Leggi su Baritoday.it

