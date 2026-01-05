Girone A | pareggio a reti bianche col Novara Inter Under 23 senza sorrisi La vittoria manca da sei turni

L'Inter Under 23 conquista un pareggio senza reti contro il Novara, proseguendo una serie negativa di sei turni senza vittoria. Nonostante una prestazione discreta, la squadra fatica a trovare i risultati desiderati, evidenziando la necessità di miglioramenti. La situazione richiede attenzione per riprendere il cammino positivo e rafforzare la fiducia, evitando che questa fase prolungata influisca ulteriormente sul morale e sulle prestazioni future.

Nonostante una buona prestazione l’ Inter U23 fallisce ancora il ritorno al successo, che ora manca da sei partite. I nerazzurri, nella prima uscita del 2026, pareggiano 0-0 contro il Novara e confermano il feeling quasi nullo con la vittoria tra le mura amiche. L’Inter rimane così al sesto posto in piena zona playoff, anche se adesso le prime quattro posizioni sono sempre più lontane. Venendo al match, dopo un primo tempo molto equilibrato e privo di reali occasioni, i lombardi hanno alzato i ritmi nella ripresa. Le occasioni più grandi capitano sul piede di Topalovic che però per due volte è impreciso e manda fuori da buonissima posizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

