Girone A | Celeste trafitta con una rete per tempo AlbinoLeffe resta a mani vuote Fanno festa le Dolomiti Bellunesi

Nella partita del Girone A, Celeste si impone con una rete per tempo, lasciando l’AlbinoLeffe a mani vuote, nonostante le numerose occasioni create e le poche conclusioni subite. La Dolomiti Bellunesi festeggia una vittoria meritata, evidenziando l’efficacia delle proprie azioni offensive. Una sconfitta che evidenzia come, anche in assenza di numerosi tiri in porta, il risultato possa comunque premiare la squadra più concreta.

FONTANAFREDDA (Pordenone) Sconfitta immeritata per l’AlbinoLeffe. La formazione allenata da Lopez perde dopo aver subito tre tiri in porta della Dolomiti Bellunesi e avere creato diverse situazioni da gol. Ora la Celeste si trova in zona play-out e non dovrà fallire il prossimo appuntamento casalingo con la Pro Vercelli. Il primo tempo, ieri, è stato equilibrato, ma i locali al secondo tiro in porta, al 16’, passano in vantaggio con Gobetti che raccoglie al centro dell’area una sponda di Marconi e insacca. La Celeste reagisce e ha un’occasione d’oro al 35’ con un contropiede di De Paoli che poi manda Sali a tu per tu con il portiere Consiglio: la conclusione termina a lato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

