Giovinazzo – la città di Perseo

Scopri Giovinazzo, la città di Perseo, attraverso una passeggiata dedicata alla sua storia e al suo patrimonio. Domenica 11 gennaio alle ore 10.00, il punto di incontro è in Piazza Vittorio Emanuele II, presso la fontana. Un percorso tra vicoli, piazze e monumenti che permette di conoscere l’anima autentica di questa cittadina, ricca di suggestioni storiche e architettoniche.

Giovinazzo – La città di PerseoDomenica 11 gennaio – Ore 10.00Punto d'incontro: Piazza Vittorio Emanuele II, co fontanaUna passeggiata nel cuore della Giovinazzo più autentica, tra vicoli lastricati di chianche, piazzette nascoste, torri medievali, chiese ricche di storia e palazzi nobiliari che.

