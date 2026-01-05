Giovanni Tamburi oggi il rientro a Bologna della salma | la città riabbraccia il 16enne morto a Crans-Montana La diretta

Oggi a Bologna si svolgerà il rientro della salma di Giovanni Tamburi, il ragazzo di 16 anni deceduto nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. La città si prepara ad accogliere il suo ricordo, in un momento di commozione e rispetto. La cerimonia rappresenta un gesto di vicinanza e solidarietà per la famiglia e la comunità locale.

Bologna, 5 gennaio 2026 – Oggi rientrerà in Italia la salma di Giovanni Tamburi, il 16enne bolognese morto nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Inizierà questa mattina alle 11 il rimpatrio di cinque delle sei salme dei giovani italiani. Come comunicato dalla Farnesina, il corteo funebre partirà dal centro funerario di Sion per poi procedere verso l’aeroporto militare della stessa città. Lì, le salme saranno imbarcate su un volo C130 dell’Aeronautica militare. I feretri arriveranno alle 11,50 all’aeroporto di Linate. Dallo scalo milanese, quattro salme saranno trasferiti a Milano, Bologna e Genova via terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovanni Tamburi, oggi il rientro a Bologna della salma: la città riabbraccia il 16enne morto a Crans-Montana. La diretta Leggi anche: Chi era davvero Giovanni Tamburi, il 16enne morto a Crans-Montana e riconosciuto dal dna: terribile Leggi anche: Crans-Montana, dentificata ufficialmente la prima vittima italiana: è il 16enne Giovanni Tamburi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Giovanni, Emanuele, Achille, Chiara, Riccardo, Sofia: sono le 6 vittime italiane di Crans Montana. Domani il …; Incendio Crans Montana, identificate tutte e 40 le vittime; Studenti italiani coinvolti nella tragedia a Crans-Montana: psicologi al rientro a scuola. Le parole del Dirigente e il cordoglio del Ministro. Strage in Svizzera: oggi il rimpatrio di cinque delle sei vittime italiane - I feretri di Chiara Costanzo, Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti, imbarcati su ... tg.la7.it

