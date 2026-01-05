Giovanni Tamburi la sorella Valentina | A Crans-Montana scene come in guerra poteva morire anche l’altra mia sorella

Una veglia di preghiera si è svolta a Bologna in ricordo di Giovanni Tamburi, il sedicenne deceduto nell’incendio di Crans-Montana. La sorella Valentina ha descritto le scene drammatiche, affermando che sembrava una vera e propria scena di guerra e che anche l’altra sorella avrebbe potuto perdere la vita. Centinaia di persone hanno partecipato per rendere omaggio alla vittima e esprimere vicinanza alla famiglia.

Bologna, 5 gennaio 2026 – Sono arrivati a centinaia, ieri sera, per la veglia di preghiera in memoria di Giovanni Tamburi, il sedicenne bolognese che ha perso la vita nell’ incendio di Crans-Montana. Oltre cinquecento le persone, compresi tutti i compagni del liceo Righi, la scuola frequentata dal giovane, che hanno riempito la chiesa di Sant’Isaia. Giovanni viene ricordato da tutti gli amici come "una persona molto affabile, sempre pronto a sorridere e a far amicizia con tutti. Lascia un vuoto enorme, è una notizia che ha sconvolto tutta la città. Lo porteremo sempre nel cuore”. Bologna 04012025 La veglia per Giovanni Tamburri morto a Crans-Montana, l’abbraccio di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

