Giovanni Tamburi il dolore e la forza di nonna Letizia | Per me era un figlio

Giovanni Tamburi ricorda con affetto la figura di sua nonna Letizia Sassoli de’ Bianchi, che, insieme a Teresa Nanni, ha avuto un ruolo fondamentale nella sua crescita. Per Letizia, la fede rappresentava una fonte di forza, e il suo amore si è tradotto in un rapporto speciale, come quello tra madre e figlio. Questa testimonianza evidenzia il legame profondo e il valore delle radici familiari nel percorso di vita di Giovanni Tamburi.

Bologna, 5 gennaio 2026 – La fede è la forza di Letizia Sassoli de' Bianchi, nonna di Giovanni che, assieme all'altra nonna Teresa Nanni, lo ha allevato. Erano entrambe presenti alla veglia di ieri in via Sant'Isaia, insieme alla folla che le ha idealmente abbracciate. Come si affronta una tale disgrazia? "È una cosa pazzesca, indescrivibile, ma io fortunatamente ho fede. E penso che Giovanni, il mio angelo, è lassù, felice, molto più di quello che siamo noi qua". Che cosa era Giovanni per lei? "Non era un nipote, era un figlio. L'ho allevato perché i suoi genitori sono divisi, quindi lui viveva con mio figlio, il suo papà, che però lavora, quindi Giovanni stava con noi.

