Giovanni Rita e Antonio | chi erano i tre morti nello scontro dopo un sorpasso ad Ardea

Tre persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto ad Ardea, a seguito di un sorpasso andato storto. Le vittime sono Giovanni Rossi, Rita Di Napoli e Antonio Arminio. L’incidente ha coinvolto più veicoli e ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente per fare chiarezza sugli eventi che hanno portato a questa tragedia.

Le tre vittime dello scontro dopo un sorpasso ad Ardea si chiamavano Giovanni Rossi e Rita Di Napoli e Antonio Arminio. Incidente Ardea, tre morti: Antonio Arminio, 37enne di Torvaianica, e Giovanni Rossi e Rita Di Napoli; Tragico incidente nella serata di sabato: chi sono le tre vittime dello scontro; Ardea, salto di corsia in via Laurentina: tre morti nello scontro frontale fra due auto; Incidente ad Ardea: scontro tra due auto. Tre morti e un ferito grave. Incidente mortale Ardea, ecco chi sono le vittime: i coniugi Giovanni e Rita e il 37enne Antonio Arminio - Sono Antonio Arminio, 37enne di Torvaianica, e Giovanni Rossi e Rita Di Napoli, moglie e marito, lui 69 anni, lei 63, residenti nella provincia di Rieti, a Poggio Mirteto, le vittime del terribile inc ...

In auto con Giovanni Rossi e Rita Di Napoli anche l'altro figlio, più piccolo, ricoverato in codice rosso e ora in prognosi riservata - facebook.com facebook

