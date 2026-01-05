Giovanni Mancini morto il marito della sindacalista Silvia Somigli
Giovanni Mancini, 74 anni, ex dipendente dell'azienda Alta Altene, è deceduto. È il marito e padre dei sindacalisti Silvia Somigli e Michele. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la famiglia e la comunità.
È morto Giovanni Mancini, marito e padre dei sindacalisti Silvia Somigli e Michele. Pensionato ed ex dipendente dell'azienda Alta Altene, è scomparso all'età di 74 anni.La Uil scuola di Viterbo, di cui Somigli è segretaria generale, lo ricorda come “una grande persona, straordinaria, dalla. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Morto Franco Castrezzati, il sindacalista sul palco di piazza della Loggia quando scoppiò la bomba
Leggi anche: Dipendente sindacalista licenziata (dopo il marito) dalla Hospital Service: la Cgil sciopera
Viterbo – La Uil piange Giovanni Mancini, marito della segretaria Silvia Somigli - I funerali si svolgeranno mercoledì 7 gennaio alle ore 10,30 nella chiesa della Madonna del Castagno a Marta VITERBO - etrurianews.it
Cari Torresi, nell'augurarvi buon Natale in questa notte magica, in cui le famiglie si ritrovano unite e serene, il mio messaggio per voi, con tutto il cuore, in questo video realizzato da Roberto Furlone. Buon Natale Il Sindaco Giovanni Mancini e l'Ammin - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.