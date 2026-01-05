Giovanni e le altre vittime arrivati a Milano | lutto cittadino il giorno dei funerali

A Milano si terranno i funerali di Giovanni Tamburi, il sedicenne di Bologna deceduto nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La cerimonia si svolgerà nella cattedrale di San Pietro e rappresenta un momento di lutto per la comunità, che ricorda le vittime di questa tragedia.

Saranno celebrati nella cattedrale di San Pietro, i funerali di Giovanni Tamburi, il sedicenne bolognese, morto nel rogo di Capodanno, a Crans-montana, in Svizzera. La messa sarà celebrata alle 11 di mercoledì 7 gennaio. Il sindaco Matteo Lepore ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Incendio Crans Montana, identificate tutte e 40 le vittime; Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: Le sei vittime identificate saranno portate in Italia - Identificati tutti gli italiani morti, sono sei. Oggi il rimpatrio delle salme; Giovanni, Emanuele, Achille, Chiara, Riccardo, Sofia: sono le 6 vittime italiane di Crans Montana. Domani il …; Strage di Crans Montana, atterrato a Linate il C130 con le salme di cinque ragazzi.

Milano, l'arrivo all'aeroporto di Linate delle salme delle giovani vittime di Crans-Montana - L'atterraggio del volo di Stato sulla pista dell'aeroporto militare di Linate con i feretri, in legno chiaro, dei giovani morti nella strage di Crans- repubblica.it