Giornata internazionale dell’educazione

La Giornata internazionale dell’educazione ricorda l’importanza dell’accesso all’istruzione per tutti. L’educazione rappresenta un diritto fondamentale e un elemento chiave per lo sviluppo sociale ed economico. Promuovere l’istruzione significa investire nel futuro di ogni comunità, garantendo pari opportunità e crescita sostenibile. Questa giornata invita a riflettere sull’impegno globale per un’educazione inclusiva e di qualità.

