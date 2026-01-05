Giornata internazionale dell’educazione
La Giornata internazionale dell’educazione ricorda l’importanza dell’accesso all’istruzione per tutti. L’educazione rappresenta un diritto fondamentale e un elemento chiave per lo sviluppo sociale ed economico. Promuovere l’istruzione significa investire nel futuro di ogni comunità, garantendo pari opportunità e crescita sostenibile. Questa giornata invita a riflettere sull’impegno globale per un’educazione inclusiva e di qualità.
L’educazione è un diritto fondamentale di ogni individuo e svolge un ruolo cruciale nello sviluppo di una società prospera. Per sottolineare l rilevanza dell’istruzione a livello globale, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato con consenso una risoluzione che proclama il 24 gennaio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
24 Gennaio Giornata Internazionale dell' Educazione
