Giorgia Soleri si è fidanzata | ecco con chi

5 gen 2026

Giorgia Soleri si è recentemente fidanzata con Federico Olivetti, un designer milanese, dopo due anni di pausa. La notizia conferma il suo ritorno alla vita sentimentale, senza eccessi o clamori. La coppia si sta mostrando in modo discreto, lasciando spazio alla privacy e alla naturalezza del loro rapporto.

Giorgia Soleri dopo due anni ha ritrovato l'amore: lui è un designer milanese, si chiama Federico Olivetti. La notizia arriva in contemporanea con la proposta di matrimonio del suo ex Damiano David a Dove Cameron. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

