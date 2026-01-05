Giorgia Soleri si è fidanzata | ecco con chi

Giorgia Soleri si è recentemente fidanzata con Federico Olivetti, un designer milanese, dopo due anni di pausa. La notizia conferma il suo ritorno alla vita sentimentale, senza eccessi o clamori. La coppia si sta mostrando in modo discreto, lasciando spazio alla privacy e alla naturalezza del loro rapporto.

Giorgia Soleri dopo due anni ha ritrovato l'amore: lui è un designer milanese, si chiama Federico Olivetti. La notizia arriva in contemporanea con la proposta di matrimonio del suo ex Damiano David a Dove Cameron. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giorgia Soleri si è fidanzata: ecco con chi Leggi anche: Chi è Giorgia Guglielman, la nuova fidanzata di Claudio Amendola Leggi anche: Giorgia Soleri svela i costi legati alla sua condizione medica Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Giorgia Soleri ha ritrovato l’amore dopo la rottura con Damiano David? Ecco chi é il suo nuovo fidanzato (Foto) - Giorgia Soleri ha ritrovato l’amore dopo la rottura con Damiano David? isaechia.it

Giorgia Soleri e lo "scontrino del dolore": "Oltre 8mila euro per i miei problemi di salute" - Con una serie di immagini condivise sui social, Giorgia Soleri è tornata a premere su un tema a lei molto caro. gazzetta.it

Gentaglia che ha avuto più di quanto meriti. Io la penso così ogni volta che Giorgia Soleri apre bocca o scrive qualcosa. Davvero una opportunista cattiva. x.com

Buongiorno e buon inizio settimana da Giorgia Soleri Influencer, attivista, modella, e... ex di Damiano David, frontman dei Maneskin #giorgiasoleri #buongiorno #bellezza #bellezzanaturale #damianodavid #maneskin #influencer #modella - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.