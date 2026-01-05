Giorgia Soleri nuovo amore? La foto con il presunto fidanzato

Giorgia Soleri ha condiviso un nuovo scatto sui social, suscitando interesse tra i suoi follower. Nel post di auguri per il 2026, una fotografia in ascensore mostra un gesto affettuoso da parte di un ragazzo, alimentando le speculazioni su un possibile nuovo legame sentimentale. La pubblicazione ha attirato l’attenzione, senza confermare ufficialmente la natura della relazione.

(Adnkronos) – Giorgia Soleri ha un nuovo fidanzato? Nel post Instagram con cui l'influencer ha accolto l'arrivo del 2026, una foto tra tutte quelle condivise nel carosello ha colpito i suoi follower, ovvero quella in ascensore mentre un ragazzo le dà un tenero bacio. Gli indizi, insomma, sembrano suggerire che Soleri abbia ritrovato l'amore dopo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Giorgia Soleri mostra il suo nuovo amore sui social (mentre Damiano David progetta il matrimonio)

Leggi anche: Giorgia Soleri avrebbe un nuovo amore, la notizia dopo l’annuncio delle nozze dell’ex Damiano David

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Damiano David e Dove Cameron: la loro storia d'amore attraverso i look anche coordinati, dallo street style al red carpet; Damiano David sposa Dove Cameron, l’annuncio delle nozze: “Sarà un anno bellissimo”; Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio sono ufficialmente una coppia (e noi stiamo già sognando); Essere body positive non significa restare uguali: la rinascita di BigMama oltre le etichette.

Giorgia Soleri mostra il suo nuovo amore sui social (mentre Damiano David progetta il matrimonio) - Il frontman dei Måneskin ha annunciato il fidanzamento con Dove Cameron e nel frattempo l'influencer Giorgia Soleri ha pubblicato su Instagram una foto al fianco della sua nuova fiamma (si tratterebbe ... vanityfair.it