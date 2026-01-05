Giorgia Soleri e la foto con il presunto nuovo amore dopo l’annuncio delle nozze di Damiano David

Giorgia Soleri ha condiviso su Instagram una nuova foto, apparentemente dedicata a una persona speciale, segnando un possibile nuovo inizio dopo la fine della relazione con Damiano David. Dopo aver annunciato il suo divorzio, l'influencer mostra un volto sereno e aperto a nuove esperienze, lasciando trasparire un momento di positività e di riflessione personale.

Giorgia Soleri torna a sorridere dopo la fine del legame con Damiano David e su Instagram posta una foto che ha il sapore di un amore nuovo e di un capitolo felice della sua esistenza. L'influencer e attivista ha postato sul suo profilo alcuni scatti, commentando l'anno appena finito e fornendo, di fatto, quello che sembra l'annuncio di un nuovo amore. Una novità che arriva a pochi giorni dalla proposta di nozze di Damiano David a Dove Cameron. Giorgia Soleri, la foto del presunto nuovo amore su Instagram. Su Instagram, Giorgia Soleri ha commentato l'anno appena terminato. "È stato l'anno in cui mi sono attraversata senza risparmiarmi mai, esplorando i miei angoli più oscuri e dialogando con le ferite che ancora bramano la mia resa – spiegato l'attivista -.

