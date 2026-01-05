Giorgia Meloni a Madrid ospite di Abascal | il video sulla Mini diventa virale
Giorgia Meloni è stata recentemente ospite di Vox a Madrid, suscitando interesse anche attraverso un video su una Mini. La sua presenza pubblica, anche in contesti informali, continua a catturare l’attenzione dei media e del pubblico, riflettendo la sua rilevanza politica e il suo ruolo nel panorama internazionale. Questo episodio evidenzia come le occasioni meno ufficiali possano assumere un peso significativo nell’immaginario collettivo.
Quando si parla di Giorgia Meloni, anche i momenti informali finiscono per attirare l’attenzione pubblica. È quanto accaduto durante il soggiorno della presidente del Consiglio a Madrid, dove ha trascorso parte delle festività di fine anno come ospite di Santiago Abascal, leader di Vox e presidente del gruppo Patrioti per l’Europa al Parlamento europeo, alleato politico di Fratelli d’Italia. Il soggiorno in Spagna e l’incontro con Vox. La visita, di carattere privato, è stata raccontata dallo stesso Abascal attraverso i suoi profili social, con la pubblicazione di fotografie e brevi video che mostrano momenti di convivialità tra le due famiglie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Giorgia Meloni a Madrid: il siparietto in Mini con Abascal, leader di Vox
Leggi anche: Meloni a Madrid ospite di Abascal guida una Mini Minor d’epoca: l’orgoglio e l’amicizia per una “chica valiente” al volante del cambiamento (video)
Meloni a Madrid ospite del leader di Vox, Abascal: sui social alla guida di una Mini; Meloni a Madrid ospite di Abascal guida la Mini: Giorgia chica valiente; Madrid, Meloni ospite di Abascal guida la Mini. Il leader di Vox: Giorgia chica valiente; Cosa ci faceva Giorgia Meloni al volante di una Mini? La vacanza in Spagna con Santiago Abascal: il post del leader spagnolo di Vox - Il video.
Giorgia Meloni guida una Mini a Madrid: il video della premier al volante - La Premier è stata infatti ospite del Leader di Vox e presidente dei Patrioti, Santiago Abascal, intrattenendosi ... msn.com
“Già del mestiere”: il video di Giorgia Meloni fa scalpore - Grande curiosità attorno ad un video di Giorgia Meloni in auto e in compagnia. newsmondo.it
VIDEO| Meloni a Madrid con il leader di Vox Abascal: sui social un video mentre guida una Mini - Santiago Abascal commenta i momenti passati insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. dire.it
La politica estera italiana ormai non la fa più l’Italia, la fa Trump in versione Google Maps. Lui parla, ricalcola, cambia strada, suggerisce svolte azzardate. Al volante c’è Giorgia Meloni. Sul sedile accanto Matteo Salvini, copilota distratto. Il problema è che ness x.com
In questa foto oltremodo bella e ancor più simbolica, vediamo Giorgia Meloni in una posa particolarmente intelligente. Accanto a lei c’è quel fascistone di Abascal, leader di estrema destra di Vox, formazione spagnola così democratica che, se fosse al potere, r - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.