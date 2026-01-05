Giorgia Meloni a Madrid ospite di Abascal | il video sulla Mini diventa virale

Giorgia Meloni è stata recentemente ospite di Vox a Madrid, suscitando interesse anche attraverso un video su una Mini. La sua presenza pubblica, anche in contesti informali, continua a catturare l’attenzione dei media e del pubblico, riflettendo la sua rilevanza politica e il suo ruolo nel panorama internazionale. Questo episodio evidenzia come le occasioni meno ufficiali possano assumere un peso significativo nell’immaginario collettivo.

Quando si parla di Giorgia Meloni, anche i momenti informali finiscono per attirare l’attenzione pubblica. È quanto accaduto durante il soggiorno della presidente del Consiglio a Madrid, dove ha trascorso parte delle festività di fine anno come ospite di Santiago Abascal, leader di Vox e presidente del gruppo Patrioti per l’Europa al Parlamento europeo, alleato politico di Fratelli d’Italia. Il soggiorno in Spagna e l’incontro con Vox. La visita, di carattere privato, è stata raccontata dallo stesso Abascal attraverso i suoi profili social, con la pubblicazione di fotografie e brevi video che mostrano momenti di convivialità tra le due famiglie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

