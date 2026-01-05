Gimenez e l’operazione alla caviglia Spunta la promessa del CT del Messico | ecco quale
Santiago Gimenez, attaccante del Milan, è attualmente indisponibile a seguito di un intervento chirurgico alla caviglia. Il CT del Messico ha recentemente rivelato una promessa riguardo al suo recupero, offrendo aggiornamenti sulle tempistiche e le prospettive di rientro del giocatore. Restano da seguire gli sviluppi per comprendere l’impatto sul suo percorso e sulla nazionale messicana.
L'attaccante del Milan Santiago Gimenez è al momento fuori dopo l'operazione alla caviglia. Spunta la promessa del CT del Messico. Ecco le parole riportate da Fox Mexico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Infortunio Gimenez, operazione alla caviglia riuscita. E l’attaccante sui social …
Leggi anche: Milan, operazione riuscita alla caviglia per l’attaccante Gimenez! Svelati i tempi di recupero
Santiago Gimenez: dal sogno al calvario, stagione finita e addio al Milan vicino - Santiago Gimenez, l’attaccante messicano, ora ai box dopo l’operazione alla caviglia, è destinato all’addio al Milan a giugno Quella di Santiago Giménez al Milan è una parabola che, in soli dodici mes ... milannews24.com
Milan, il mistero Gimenez: Allegri dice che la caviglia è a posto, allora perché sta fuori? - Doveva essere la sua settimana, invece pure la Supercoppa in Arabia Saudita adesso è a forte rischio. gazzetta.it
Gimenez è stato operato alla caviglia: quanto starà fuori l'attaccante del Milan - Santiago Gimenez, dopo una serie di problemi, è stato operato alla caviglia e non sarà a disposizione di Allegri per buona parte dell'inverno. corrieredellosport.it
FOCUS ATTACCO: IL PUNTO SU MATETA Passiamo alle ultime sul mercato e sul vice-Gimenez (viste le condizioni ancora incerte della caviglia del messicano): Jean-Philippe Mateta : Le notizie di oggi confermano che il Milan sta accelerando per - facebook.com facebook
#Milan, si va sempre più verso l'operazione per Santiago #Gimenez. Sarebbe un intervento di pulizia alla caviglia @MilanNewsit via @AntoVitiello x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.