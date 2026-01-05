Gimenez e l’operazione alla caviglia Spunta la promessa del CT del Messico | ecco quale

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, è attualmente indisponibile a seguito di un intervento chirurgico alla caviglia. Il CT del Messico ha recentemente rivelato una promessa riguardo al suo recupero, offrendo aggiornamenti sulle tempistiche e le prospettive di rientro del giocatore. Restano da seguire gli sviluppi per comprendere l’impatto sul suo percorso e sulla nazionale messicana.

Milan, il mistero Gimenez: Allegri dice che la caviglia è a posto, allora perché sta fuori? - Doveva essere la sua settimana, invece pure la Supercoppa in Arabia Saudita adesso è a forte rischio. gazzetta.it

Gimenez è stato operato alla caviglia: quanto starà fuori l'attaccante del Milan - Santiago Gimenez, dopo una serie di problemi, è stato operato alla caviglia e non sarà a disposizione di Allegri per buona parte dell'inverno. corrieredellosport.it

FOCUS ATTACCO: IL PUNTO SU MATETA Passiamo alle ultime sul mercato e sul vice-Gimenez (viste le condizioni ancora incerte della caviglia del messicano): Jean-Philippe Mateta : Le notizie di oggi confermano che il Milan sta accelerando per - facebook.com facebook

#Milan, si va sempre più verso l'operazione per Santiago #Gimenez. Sarebbe un intervento di pulizia alla caviglia @MilanNewsit via @AntoVitiello x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.