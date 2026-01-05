Burago ricerca gestori per il Centro diurno anziani Cesare Vergani, con incarico triennale. L’opportunità include anche attività di supporto al welfare comunale. Gli interessati sono invitati a presentare le proprie candidature attraverso le buste da aprire, contribuendo così alla gestione e al miglioramento dei servizi rivolti agli anziani del territorio.

Burago ha lanciato una manifestazione di interesse per la gestione triennale del “Centro diurno anziani" Cesare Vergani e per attività di supporto al welfare comunale. C’è attesa per l’apertura delle buste, il termine è scaduto ieri. "L’avviso – spiega il Comune – era rivolto a enti del Terzo settore, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e soggetti senza scopo di lucro interessati a collaborare con l’Amministrazione nella realizzazione di interventi a favore della popolazione anziana e della comunità". Una procedura esplorativa, per la quale la Giunta fissa già alcuni paletti: i locali di piazza Matteotti che ospitano gli “over“ saranno concessi in comodato gratuito (escluso il punto prelievi), in cambio chiede un piano che dia linfa alla struttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gestori cercansi al centro anziani. Buste da aprire

Leggi anche: Segni. Truffe agli anziani. “Non fidarsi degli sconosciuti e riconoscere i segnali d’allarme”. I Carabinieri ne hanno parlato al Centro Sociale Anziani

Leggi anche: Skatepark di viale Elvezia al centro dello scontro. È da recuperare ma i vicini mettono i paletti: “Ok bambini e anziani, no adolescenti”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Gestori cercansi al centro anziani. Buste da aprire.

Il Centro Palmisano torna al Consorzio Opus: “Riaprirà a giorni” - È stata riaffidata al Consorzio Opus la gestione del Centro polivalente per anziani Nicola Palmisano di via Pestalozzi a Foggia. foggiatoday.it