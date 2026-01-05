Gestori cercansi al centro anziani Buste da aprire
Burago ricerca gestori per il Centro diurno anziani Cesare Vergani, con incarico triennale. L’opportunità include anche attività di supporto al welfare comunale. Gli interessati sono invitati a presentare le proprie candidature attraverso le buste da aprire, contribuendo così alla gestione e al miglioramento dei servizi rivolti agli anziani del territorio.
Burago ha lanciato una manifestazione di interesse per la gestione triennale del “Centro diurno anziani" Cesare Vergani e per attività di supporto al welfare comunale. C’è attesa per l’apertura delle buste, il termine è scaduto ieri. "L’avviso – spiega il Comune – era rivolto a enti del Terzo settore, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e soggetti senza scopo di lucro interessati a collaborare con l’Amministrazione nella realizzazione di interventi a favore della popolazione anziana e della comunità". Una procedura esplorativa, per la quale la Giunta fissa già alcuni paletti: i locali di piazza Matteotti che ospitano gli “over“ saranno concessi in comodato gratuito (escluso il punto prelievi), in cambio chiede un piano che dia linfa alla struttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
