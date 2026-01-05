Gestione dei rifiuti | al via maxi gara Aro Br 3 da quasi 200 milioni di euro

È iniziata la procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti dell’Ambito BR/3, che comprende i Comuni di Fasano, Ostuni, Carovigno, Cisternino e San Vito dei Normanni. L’investimento complessivo si aggira intorno ai 200 milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la sostenibilità del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti nelle aree interessate.

OSTUNI - Ha preso ufficialmente avvio l'iter per l'affidamento del nuovo servizio unitario di igiene urbana dell'Ambito di raccolta ottimale BR3, che coinvolge i Comuni di Fasano, Ostuni, Carovigno, Cisternino e San Vito dei Normanni. Il Comune di Fasano, in qualità di capofila e stazione.

