Gerenzano sfregio davanti alla chiesetta di San Giacomo | spunta il cestello di una lavatrice

A Gerenzano, davanti alla chiesetta di San Giacomo, è stato segnalato un oggetto insolito: un cestello di una lavatrice abbandonato in strada. L’episodio ha attirato l’attenzione dei residenti, evidenziando un episodio di degrado e incuria nel quartiere. La presenza di rifiuti di questo tipo rappresenta una problematica di gestione dei rifiuti e di rispetto per il patrimonio storico e ambientale locale.

