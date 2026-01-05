Gerenzano sfregio davanti alla chiesetta di San Giacomo | spunta il cestello di una lavatrice
A Gerenzano, davanti alla chiesetta di San Giacomo, è stato segnalato un oggetto insolito: un cestello di una lavatrice abbandonato in strada. L’episodio ha attirato l’attenzione dei residenti, evidenziando un episodio di degrado e incuria nel quartiere. La presenza di rifiuti di questo tipo rappresenta una problematica di gestione dei rifiuti e di rispetto per il patrimonio storico e ambientale locale.
Sfregio davanti alla chiesetta di San Giacomo a Gerenzano: cestello di una lavatrice abbandonato in strada. Un’immagine che parla da sola, capace di scatenare l’indignazione immediata dei residenti e di riaccendere il dibattito sul rispetto del bene comune. Gerenzano, cestello di lavatrice abbandonato in strada davanti alla chiesetta A Gerenzano, proprio davanti alla storica chiesetta . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
