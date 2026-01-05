George Clooney lascia l’America | com’è cambiato il rapporto tra i divi e il mondo di Hollywood

Da metropolitanmagazine.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, molte star di Hollywood hanno rivisto il loro rapporto con il mondo dello spettacolo e l'America stessa. George Clooney, tra i protagonisti più noti, ha scelto di allontanarsi dai riflettori statunitensi. Questa tendenza riflette i mutamenti culturali e sociali che coinvolgono le celebrità e il loro ruolo nel contesto di un paese attraversato da sfide e cambiamenti significativi.

L’ America sta vivendo un decennio complicato, forse uno dei più turbolenti e guerrafondai degli ultimi anni. La presidenza Trump, con il recentissimo attacco al Venezuela e la presa del presidente Maduro, si affaccia sulla scacchiera internazionale come pedina bollente, in tutta la sua pericolosità. L’ American dream scricchiola sotto i colpi di una politica violenta che ha perso la sua brillantezza e i suoi sogni cinematografici. Il mondo del cinema come risponde ai sollevamenti governativi della sua stessa madre patria? George Clooney oggi sceglie di lasciare quella stessa America che l’ha consacrato, e guarda ad Hollywood come un lontano ricordo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

george clooney lascia l8217america com8217232 cambiato il rapporto tra i divi e il mondo di hollywood

© Metropolitanmagazine.it - George Clooney lascia l’America: com’è cambiato il rapporto tra i divi e il mondo di Hollywood

Leggi anche: Hollywood, il giorno che cambiò il destino di George Clooney

Leggi anche: George Clooney, il consiglio di Paul Newman sul successo che gli ha cambiato la vita

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

george clooney lascia l8217americaClooney lascia l’America, McVicar lo dice senza filtri: "Ovvio, l'Europa è terra promessa per gli americani" - Dal caso Francia alla cittadinanza italiana, l’attore smonta il mito americano e racconta perché oggi cinema, famiglie e futuro scelgono il Vecchio Continente ... giornalelavoce.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.