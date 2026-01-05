George Clooney lascia l’America | com’è cambiato il rapporto tra i divi e il mondo di Hollywood

Negli ultimi anni, molte star di Hollywood hanno rivisto il loro rapporto con il mondo dello spettacolo e l'America stessa. George Clooney, tra i protagonisti più noti, ha scelto di allontanarsi dai riflettori statunitensi. Questa tendenza riflette i mutamenti culturali e sociali che coinvolgono le celebrità e il loro ruolo nel contesto di un paese attraversato da sfide e cambiamenti significativi.

L' America sta vivendo un decennio complicato, forse uno dei più turbolenti e guerrafondai degli ultimi anni. La presidenza Trump, con il recentissimo attacco al Venezuela e la presa del presidente Maduro, si affaccia sulla scacchiera internazionale come pedina bollente, in tutta la sua pericolosità. L' American dream scricchiola sotto i colpi di una politica violenta che ha perso la sua brillantezza e i suoi sogni cinematografici. Il mondo del cinema come risponde ai sollevamenti governativi della sua stessa madre patria? George Clooney oggi sceglie di lasciare quella stessa America che l'ha consacrato, e guarda ad Hollywood come un lontano ricordo.

George Clooney risponde a Trump: “Rendiamo l’America di nuovo grande. Inizieremo a novembre.” L’attore punta alle elezioni di medio termine 2026 e commenta la scelta di trasferirsi in Francia per proteggere i figli dai paparazzi. #fblifestyle - facebook.com facebook

George Clooney ha anticipato a Variety che ad ottobre 2026 inizieranno le riprese del nuovo film della saga di Ocean's Eleven. Confermata anche la partecipazione di Julia Roberts. x.com

