Genova due uomini rapinati da stranieri

A Genova si sono verificati due episodi di rapina a breve distanza e in un breve intervallo di tempo. Due uomini sono stati vittime di aggressioni da parte di stranieri, con scopo di furto. Gli episodi, avvenuti nel giro di circa un'ora, sono sotto indagine delle autorità per chiarire le dinamiche e identificare i responsabili.

Doppia aggressione a scopo di rapina ai danni di due uomini, a pochi metri di distanza e nel giro di circa un'ora.

Rapina ai turisti a Genova: coppia aggredita e derubata nel centro storico - Una volta scesi alla fermata di Piazza Fontane Marose, i turisti hanno cercato di raggiungere il centro, ma sono stati raggiunti dai due malviventi. primocanale.it

Genova, coppia di turisti aggredita dopo la serata in un locale: “Seguiti sul bus e rapinati sotto l’albergo” - E sulla linea 1 venerdì scorso un altro furto: tre denunciati ... ilsecoloxix.it



