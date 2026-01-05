Gennaio è un mese cruciale per le ambizioni di Scudetto del Milan di Allegri | ecco perché

Da pianetamilan.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gennaio rappresenta un mese decisivo per le ambizioni di Scudetto del Milan di Allegri. Dopo la vittoria a Cagliari, il team si prepara a un calendario intenso con cinque gare in 18 giorni. Questo periodo sarà fondamentale per consolidare le posizioni in classifica e mantenere alta la competitività nel cammino verso il titolo. La gestione delle sfide e la continuità dei risultati saranno determinanti per gli obiettivi stagionali del club.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto a Cagliari (1-0, gol di Rafael Leao) la prima partita del nuovo anno, ma per lo Scudetto servirà uno sprint a gennaio: cinque gare in 18 giorni per il Milan, che dovrà approfittare del calendario delle. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

gennaio 232 un mese cruciale per le ambizioni di scudetto del milan di allegri ecco perch233

© Pianetamilan.it - Gennaio è un mese cruciale per le ambizioni di Scudetto del Milan di Allegri: ecco perché

Leggi anche: Capello rilancia le ambizioni della Juventus: «Con Spalletti si può lottare per lo scudetto». Ecco cosa sarà cruciale per la Vecchia Signora

Leggi anche: Rabiot sicurissimo: «Allegri la chiave per il Milan». Poi il commento sulle ambizioni scudetto e sul futuro di Maignan!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

gennaio 232 mese crucialeGennaio di fuoco in serie A: 78 gare nel mese della verità. Le sfide decisive di Inter, Milan, Napoli e Juventus - Inter e Napoli le favorite per lo scudetto per profondità della rosa giocheranno nove partite a testa, come la Roma. msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.