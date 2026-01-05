Gennaio è un mese cruciale per le ambizioni di Scudetto del Milan di Allegri | ecco perché
Gennaio rappresenta un mese decisivo per le ambizioni di Scudetto del Milan di Allegri. Dopo la vittoria a Cagliari, il team si prepara a un calendario intenso con cinque gare in 18 giorni. Questo periodo sarà fondamentale per consolidare le posizioni in classifica e mantenere alta la competitività nel cammino verso il titolo. La gestione delle sfide e la continuità dei risultati saranno determinanti per gli obiettivi stagionali del club.
Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto a Cagliari (1-0, gol di Rafael Leao) la prima partita del nuovo anno, ma per lo Scudetto servirà uno sprint a gennaio: cinque gare in 18 giorni per il Milan, che dovrà approfittare del calendario delle. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
