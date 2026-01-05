Gennaio è un mese cruciale per le ambizioni di Scudetto del Milan di Allegri | ecco perché

Gennaio rappresenta un mese decisivo per le ambizioni di Scudetto del Milan di Allegri. Dopo la vittoria a Cagliari, il team si prepara a un calendario intenso con cinque gare in 18 giorni. Questo periodo sarà fondamentale per consolidare le posizioni in classifica e mantenere alta la competitività nel cammino verso il titolo. La gestione delle sfide e la continuità dei risultati saranno determinanti per gli obiettivi stagionali del club.

