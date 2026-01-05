Gennaio 2026 occhi al cielo | Giove regala uno degli spettacoli più belli dell’anno

A gennaio 2026, il cielo offrirà uno spettacolo speciale grazie alla posizione favorevole di Giove. La sua luminosità e visibilità renderanno questo mese un’occasione ideale per gli appassionati di astronomia e osservazioni notturne. Un’opportunità per osservare da vicino uno dei pianeti più affascinanti del nostro sistema solare, in un periodo in cui le condizioni sono particolarmente favorevoli.

Il nuovo anno si apre con un regalo per chi ama guardare il cielo. Gennaio 2026 sarà uno dei mesi più interessanti dal punto di vista astronomico, grazie a una configurazione particolarmente favorevole di Giove, che dominerà le notti invernali con una luminosità eccezionale.

Superluna del Lupo del 3 gennaio, la prima del 2026: come vederla (già venerdì sera) e perché si chiama così - Occhi al cielo già a inizio anno, la Nasa: «Potrà apparire fino al 14% più grande e al 30% più luminosa». msn.com

Cielo di gennaio: cosa ci riserva il primo mese del 2026? - Luna piena del Lupo, congiunzioni celesti e occultamento lunare di Antares: il primo mese dell'anno si preannuncia ricco di eventi celesti. meteo.it

EVENTI ASTRONOMICI DI GENNAIO 2026 Gennaio 2026 regala alcuni incontri “da calendario” perfetti per chi ama alzare gli occhi al cielo. Il 6 gennaio Venere raggiunge la congiunzione superiore con il Sole: in pratica passa dalla parte opposta della nostra - facebook.com facebook

