Gennaio 2026 mese di scioperi | bus treni e aerei a rischio Le date da segnare

A gennaio 2026, numerosi scioperi coinvolgeranno bus, treni e voli, con possibili ripercussioni sui servizi di trasporto. Le date delle manifestazioni sono da segnare per pianificare viaggi e spostamenti. Questa situazione riflette un periodo di mobilitazioni sindacali che potrebbero influire sulla routine quotidiana di molte persone, rendendo importante rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni dei servizi.

L’inizio del nuovo anno si apre con un calendario fitto di mobilitazioni sindacali che rischiano di incidere in modo significativo sulla quotidianità di milioni di cittadini. Il mese di gennaio 2026, infatti, sarà caratterizzato da una lunga serie di scioperi che coinvolgeranno diversi comparti strategici, in particolare quello dei trasporti. Autobus, treni, taxi e aerei saranno interessati da stop a macchia di leopardo, con giornate a rischio disagi sia a livello locale sia nazionale. Le agitazioni previste sono numerose e distribuite lungo tutto l’arco del mese, rendendo necessario per pendolari e viaggiatori prestare particolare attenzione alle date e alle fasce orarie garantite. 🔗 Leggi su Tvzap.it

