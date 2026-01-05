Gazzetta dello Sport | Napoli domina

Il Napoli prosegue il suo cammino con continuità, ottenendo la quinta vittoria nelle ultime sei partite di campionato. Dopo aver battuto Atalanta, Roma, Juventus e Cremonese, la squadra si inserisce con decisione nella corsa allo scudetto, consolidando la propria posizione e mostrando un rendimento costante e affidabile. Un momento importante per il club, che mira a mantenere alta la concentrazione nelle prossime sfide.

"> Atalanta, Roma, Juventus, Cremonese e ora Lazio: il Napoli centra il quinto successo nelle ultime sei partite di campionato e si inserisce con forza nella fuga a tre per lo scudetto. Il 2-0 dell’Olimpico è netto, ma non basta a spiegare la grande bellezza vista in campo, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Gli azzurri sono quelli ammirati in Supercoppa: spettacolari, organizzati e vincenti. Il momento negativo, culminato con il ko di Udine, sembra ormai alle spalle. Conte ha trovato una base solida di titolari e, con loro, ha costruito una serie impressionante di vittorie tutte con lo stesso punteggio, pur cambiando sistema. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

