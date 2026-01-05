Gasparri | L' asse Ranucci-pm è un pericolo per la democrazia

Maurizio Gasparri ha espresso preoccupazioni riguardo ai rapporti tra Report, il consulente Bellavia e l’asse Ranucci-pm, definendolo un potenziale pericolo per la democrazia. In un’intervista, il senatore ha dichiarato di voler andare oltre le interrogazioni parlamentari, valutando anche una denuncia penale. La questione riguarda presunti dossier e collegamenti che, secondo lui, meritano un’attenta verifica per tutelare il corretto funzionamento delle istituzioni.

"Io non vorrei fermarmi alle interrogazioni parlamentari - dice Maurizio Gasparri - vorrei fare anche una denuncia penale sui rapporti tra Report e il consulente Bellavia, perché l'elenco di dossier che ho letto sul Giornale fa paura. Ma a chi la presento la denuncia? Alla Procura di Roma, cioè a quel procuratore Lo Voi che voleva mettere sotto processo la Meloni e tre membri del governo per il caso Almasri?". E ancora: "Mi segnalano un post minaccioso di Ranucci nei miei confronti. Ma nessun post renderà vere le bugie di Report". Va giù pesante, il senatore Gasparri, sul nuovo caso che scuote la politica e la giustizia: i dossier accumulati da Giangaetano Bellavia, consulente di molte procure in inchieste delicate, ma anche collaboratore di Report.

