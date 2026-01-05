Gasly pubblica una foto maldestra nel giorno del compleanno di Schumacher e i tifosi di F1 insorgono
Il pilota Pierre Gasly ha condiviso una foto sugli sci nel giorno del compleanno di Michael Schumacher, suscitando reazioni tra gli appassionati di Formula 1. La scelta di indossare una giacca rossa che richiamava i colori Ferrari di Schumacher ha generato divisioni tra i tifosi, alcuni critici e altri comprensivi. Un episodio che mette in evidenza come anche i momenti più semplici possano diventare oggetto di attenzione nel mondo dei fan e dei social media.
