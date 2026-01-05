Garlasco pesanti rivelazioni | Due nuovi testimoni già sentiti L’ipotesi | Così hanno incastrato Stasi

Garlasco, nuove testimonianze potrebbero cambiare il corso delle indagini sul delitto di Stasi. Due testimoni sono stati già ascoltati, alimentando l’ipotesi di una possibile svolta nel caso. Con le ricerche ancora in corso, gli sviluppi potrebbero offrire nuovi elementi per chiarire una delle vicende di cronaca più complesse degli ultimi anni.

Si ipotizza una possibile svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca nera più discussi e controversi degli ultimi decenni. A riaccendere i riflettori su quanto accaduto nella villetta di via Pascoli la mattina del 13 agosto 2007 è stata l’ultima puntata di Zona Bianca, il programma di approfondimento e attualità condotto da Giuseppe Brindisi, in onda ogni domenica sera su Rete 4. Al centro dell’attenzione, nuove testimonianze che potrebbero fornire elementi rilevanti, se non addirittura decisivi, per ricostruire la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. Il delitto, per il quale Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della 26enne, è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, è tornato ufficialmente sotto la lente della magistratura a partire da marzo del 2025. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Garlasco, il retroscena choc: «Hanno incastrato Stasi». Due nuovi testimoni possono cambiare la storia

Leggi anche: Garlasco, la rivelazione della Iena: “Due testimoni, Stasi fu incastrato”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Garlasco, la rivelazione della Iena: “Due testimoni, Stasi fu incastrato” - Si profila una possibile svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco. msn.com