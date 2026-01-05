Garlasco pesanti rivelazioni | Due nuovi testimoni già sentiti L’ipotesi | Così hanno incastrato Stasi
Garlasco, nuove testimonianze potrebbero cambiare il corso delle indagini sul delitto di Stasi. Due testimoni sono stati già ascoltati, alimentando l’ipotesi di una possibile svolta nel caso. Con le ricerche ancora in corso, gli sviluppi potrebbero offrire nuovi elementi per chiarire una delle vicende di cronaca più complesse degli ultimi anni.
Si ipotizza una possibile svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca nera più discussi e controversi degli ultimi decenni. A riaccendere i riflettori su quanto accaduto nella villetta di via Pascoli la mattina del 13 agosto 2007 è stata l’ultima puntata di Zona Bianca, il programma di approfondimento e attualità condotto da Giuseppe Brindisi, in onda ogni domenica sera su Rete 4. Al centro dell’attenzione, nuove testimonianze che potrebbero fornire elementi rilevanti, se non addirittura decisivi, per ricostruire la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. Il delitto, per il quale Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della 26enne, è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, è tornato ufficialmente sotto la lente della magistratura a partire da marzo del 2025. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Garlasco, il retroscena choc: «Hanno incastrato Stasi». Due nuovi testimoni possono cambiare la storia
Leggi anche: Garlasco, la rivelazione della Iena: “Due testimoni, Stasi fu incastrato”
Garlasco, la rivelazione della Iena: “Due testimoni, Stasi fu incastrato” - Si profila una possibile svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco. msn.com
Garlasco, il retroscena choc: «Hanno incastrato Stasi». Due nuovi testimoni possono cambiare la storia - A Zona Bianca Alessandro De Giuseppe parla di due testimonianze dirette e di un retroscena su Stasi. panorama.it
Garlasco, De Giuseppe (Iene): “Ho trovato due testimoni importanti”/ “Sempio? Nel mirino altre 2-3 persone” - Garlasco, De Giuseppe (Le Iene): "Ho trovato due testimoni importanti". ilsussidiario.net
Garlasco: nuove rivelazioni, con Albina Perri
Alle dieci del mattino il Tribunale di Pavia si è riempito di silenzi più pesanti delle parole... il caso Garlasco è tornato - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.