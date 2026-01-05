Garlasco la rivelazione della Iena | Due testimoni Stasi fu incastrato

A Garlasco si apre una nuova fase nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi. Durante l’ultima puntata di Zona Bianca, sono emerse dichiarazioni di due testimoni che potrebbero contribuire a chiarire i fatti e, potenzialmente, a rivedere le conclusioni precedenti, coinvolgendo anche il nome di Stasi. Questa possibile svolta potrebbe avere un impatto significativo sul caso, che resta ancora oggi al centro di molteplici interrogativi.

Si profila una possibile svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco. Com'è emerso nel corso dell'ultima puntata di Zona Bianca, il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Giuseppe Brindisi, in onda ogni domenica sera su Rete 4, ci sarebbero due nuovi testimoni che potrebbero fornire indicazioni importanti, se non decisive, su quanto accaduto nella villetta di via Pascoli la mattina del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi venne barbaramente uccisa. Un delitto per il quale è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l'allora fidanzato della 26enne Alberto Stasi e sul quale, a partire da marzo del 2025, è tornata a indagare la Procura di Pavia, iscrivendo nel registro degli indagati Andrea Sempio, un amico di Marco Poggi, fratello della vittima, con l'ipotesi di reato per concorso in omicidio.

