Garlasco la nuova rivelazione di Alessandro De Giuseppe | Ho nuovi testimoni

Garlasco torna al centro dell’attenzione grazie alle recenti dichiarazioni di Alessandro De Giuseppe, che ha annunciato di aver raccolto nuovi testimoni. Le sue parole, pronunciate in televisione, offrono uno sguardo aggiornato sulla vicenda e potrebbero contribuire a fare luce su aspetti ancora poco chiari. Questa novità rappresenta un passo importante nell’evoluzione del caso, suscitando interesse e attenzione tra coloro che seguono da vicino la vicenda.

Garlasco, le nuove parole di Alessandro De Giuseppe in tv. . Bastano poche frasi per riaccendere l'attenzione sul delitto di Garlasco, uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni. A parlare è Alessandro De Giuseppe, inviato de Le Iene, intervenuto nel programma Zona Bianca. Da anni il giornalista segue la vicenda con uno sguardo critico e con una convinzione precisa: Alberto Stasi sarebbe innocente. Questa volta, però, De Giuseppe va oltre le analisi in studio e racconta un retroscena legato al suo lavoro investigativo, rimasto finora fermo per decisione della Procura.

