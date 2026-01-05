Garlasco la bomba di Alessandro De Giuseppe in tv | Ho nuovi testimoni

Alessandro De Giuseppe torna a parlare di Garlasco, annunciando in tv di aver raccolto nuovi testimoni. Secondo le sue dichiarazioni, Muschitta non sarebbe l’unico a possedere informazioni rilevanti sul caso. L’attenzione si concentra ora sulla possibilità di ulteriori testimonianze che potrebbero contribuire a chiarire i dettagli di una vicenda ancora aperta.

Garlasco, la bomba di Alessandro De Giuseppe: "Ho nuovi testimoni" – «Muschitta non è l'unico che ha visto quello che ha visto». Bastano poche parole per riaccendere i riflettori sul caso di Garlasco. A pronunciarle è Alessandro De Giuseppe, inviato de Le Iene, intervenuto a Zona Bianca. Da anni il giornalista segue la vicenda con uno sguardo critico e con una convinzione dichiarata: Alberto Stasi sarebbe innocente. Questa volta, però, De Giuseppe va oltre l'analisi pubblica e svela un retroscena legato al suo lavoro investigativo, rimasto finora nell'ombra perché bloccato dalla Procura.

