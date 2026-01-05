Garlasco la bomba di Alessandro De Giuseppe in tv | Ho nuovi testimoni

Da tvzap.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro De Giuseppe torna a parlare di Garlasco, annunciando in tv di aver raccolto nuovi testimoni. Secondo le sue dichiarazioni, Muschitta non sarebbe l’unico a possedere informazioni rilevanti sul caso. L’attenzione si concentra ora sulla possibilità di ulteriori testimonianze che potrebbero contribuire a chiarire i dettagli di una vicenda ancora aperta.

Garlasco, la bomba di Alessandro De Giuseppe: “Ho nuovi testimoni” – «Muschitta non è l’unico che ha visto quello che ha visto». Bastano poche parole per riaccendere i riflettori sul caso di Garlasco. A pronunciarle è Alessandro De Giuseppe, inviato de Le Iene, intervenuto a Zona Bianca. Da anni il giornalista segue la vicenda con uno sguardo critico e con una convinzione dichiarata: Alberto Stasi sarebbe innocente. Questa volta, però, De Giuseppe va oltre l’analisi pubblica e svela un retroscena legato al suo lavoro investigativo, rimasto finora nell’ombra perché bloccato dalla Procura. Garlasco, la bomba di Alessandro De Giuseppe: “Ho nuovi testimoni”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

garlasco la bomba di alessandro de giuseppe in tv ho nuovi testimoni

© Tvzap.it - Garlasco, la bomba di Alessandro De Giuseppe in tv: “Ho nuovi testimoni”

Leggi anche: Caso Poggi, la bomba di Alessandro De Giuseppe: «Ho nuovi testimoni che parlano della ragazza bionda vista da Muschitta. A Garlasco tutti hanno paura di una famiglia»

Leggi anche: “Cosa c’era in quel sacco…”. Garlasco, De Rensis a bomba in tv: “Trovato subito dopo la morte di Chiara”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Garlasco, Le Iene pronte allo scoop. De Giuseppe allude a più killer e sbotta: “Meglio che sto zitto”; Caso Poggi, la bomba di Alessandro De Giuseppe: «Ho nuovi testimoni che parlano della ragazza bionda vista da Muschitta. A Garlasco...; Garlasco, bomba di De Giuseppe: Stasi innocente, ci sono due testimoni; Delitto di Garlasco, Alessandro De Giuseppe, la Iena, è inca*zato più di una iena: “meglio che sto zitto” (ma dice comunque molto).

garlasco bomba alessandro deCaso Poggi, la bomba di Alessandro De Giuseppe: «Ho nuovi testimoni che parlano della ragazza bionda vista da Muschitta. A Garlasco tutti hanno paura di una famiglia» - Alessandro De Giuseppe, inviato del programma Le Iene che da sempre segue il caso di Garlasco con occhio ... msn.com

garlasco bomba alessandro deGarlasco in TV, lo scoop della ‘iena’: “Ci sono due testimonianze dirette, Stasi fu incastrato” - Alessandro De Giuseppe ha parlato di due testimoni già ascoltati dalla Procura che potrebbero essere decisivi nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi ... libero.it

garlasco bomba alessandro deGarlasco, De Giuseppe (Iene): “Ho trovato due testimoni importanti”/ “Sempio? Nel mirino altre 2-3 persone” - Garlasco, De Giuseppe (Le Iene): "Ho trovato due testimoni importanti". ilsussidiario.net

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.