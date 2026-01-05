Garlasco il retroscena choc | Hanno incastrato Stasi Due nuovi testimoni possono cambiare la storia
A Garlasco, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi potrebbe presto risolversi, grazie a due nuovi testimoni che offrono elementi inediti. Dopo più di diciotto anni, le indagini potrebbero essere riviste e una possibile svolta potrebbe cambiare la narrazione finora consolidata. Restano da verificare le nuove testimonianze, che potrebbero influire significativamente sull’andamento delle indagini e sulla ricostruzione dei fatti.
A distanza di più di diciott’anni, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco, potrebbe conoscere finalmente una svolta decisiva. A rilanciare l’attenzione è stata l’ultima puntata di Zona Bianca, andata in onda domenica 4 gennaio 2026, dove l’inviato delle Iene Alessandro De Giuseppe ha parlato apertamente di nuovi elementi in grado di «ribaltare le indagini». Le due testimonianze che riaprono il caso. Secondo De Giuseppe, esistono due testimonianze dirette già raccolte dalla Procura. Una persona avrebbe visto qualcuno «dove non doveva essere» all’incrocio con via Pascoli tra le 9. 🔗 Leggi su Panorama.it
