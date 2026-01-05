Gaming su Linux nel 2025 | l’alternativa a Windows che devi provare

Nel 2025, il gaming su Linux rappresenta un’alternativa valida e stabile a Windows, offrendo un’esperienza accessibile e performante. Questa piattaforma open source sta crescendo grazie a miglioramenti tecnologici e a un’ampia community di sviluppatori e utenti. Scopriremo insieme come sfruttare Linux per il gaming e quali vantaggi può offrire rispetto ai sistemi proprietari, in un contesto di continua evoluzione.

Nel 1980 emerge, attraverso la pubblicazione di un libro e una serie televisiva di 10 puntate, uno slogan culturale-economico divenuto simbolo del capitalismo di libero mercato: Free to Choose. Essere liberi di scegliere. Un principio che il premio Nobel Milton Friedman e la moglie Rose hanno promosso offrendo molteplici argomentazioni a favore di questo tipo di economia, parlando di tutela economica e sicurezza dei consumatori, elevati livelli d'istruzione e altri fattori che favoriscono il benessere della società nel suo insieme attraverso il mercato. Un principio che tutt'oggi potrebbe essere seguito senza problemi dal cittadino medio, o quasi.

