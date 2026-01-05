fyqd annuncia un nuovo sparatutto action ambientato nella repubblica di cina

FYQD, studio indipendente guidato da Zeng Xiancheng, ha annunciato lo sviluppo di un nuovo sparatutto action ambientato nella Repubblica di Cina. Conosciuto per Bright Memory Infinite, lo studio si prepara a lanciare un titolo ancora senza nome definitivo, confermando il suo impegno nel settore videoludico. Questa novità rappresenta un ulteriore passo nella crescita di FYQD nel panorama dei giochi d’azione.

Lo studio indipendente FYQD, realtà composta da un solo sviluppatore e guidata da Zeng Xiancheng, noto per Bright Memory Infinite, ha ufficialmente svelato lo sviluppo di un nuovo videogioco ancora privo di titolo definitivo. L’annuncio è arrivato tramite un post pubblicato su X, in cui l’autore ha descritto il progetto come uno sparatutto action in terza persona, ambientato in un periodo storico decisamente poco esplorato dal medium videoludico: la Repubblica di Cina. Un’ambientazione storica insolita e carica di tensione. Secondo le prime informazioni condivise, il gioco sarà ambientato in un’epoca segnata da instabilità, caos e violenza latente, con: Gang rivali che operano nell’ombra. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

