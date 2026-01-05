Fusti elettrodomestici e prodotti in ferro I rifiuti pericolosi accumulati in un sito di Niscemi | 20 misure a Caltanissetta

A Niscemi, nel Comune di Caltanissetta, sono stati individuati e sequestrati rifiuti pericolosi costituiti da fusti, elettrodomestici, prodotti in ferro e batterie esauste. L’intervento ha riguardato un’area dove si erano accumulati materiali metallici e rifiuti pericolosi, tra cui anche sostanze potenzialmente dannose per l’ambiente e la salute. Sono state adottate 20 misure di tutela ambientale e sicurezza per il ripristino dell’area e la preven

Materiali metallici ferrosi e non ferrosi ma batterie esauste. Erano i rifiuti pericolosi accumulati in un'area del comune di Niscemi. Lo stoccaggio avveniva in modo grossolano e privo di misure di sicurezza. Per questo a Caltanissetta sono state eseguite diverse venti ordinanze cautelari nell'ambito di una indagine per traffico e smaltimento dei rifiuti. I finanzieri del comando provinciale, con il reparto operativo Aeronavale di Palermo hanno inoltre eseguito il sequestro di un'azienda del settore su ordine del gip. A seguito dell'operazione e dopo gli interrogatori di rito, sono finiti sotto custodia due uomini: in carcere un imprenditore di Niscemi, a cui sono stati sequestrati preventivamente mezzi e complessi aziendali per 2 milioni di euro, e ai domiciliari uno di Gela.

