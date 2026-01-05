Furti e rivendita online di pneumatici e cerchioni colpi anche in Abruzzo | quattro arresti nel Foggiano

Una banda di cittadini di Cerignola (Foggia) è stata arrestata per aver commesso furti di pneumatici e cerchioni, anche in Abruzzo, e successivamente rivenduti online. L’indagine ha portato all’identificazione di quattro persone coinvolte in questa attività illecita, che si svolgeva attraverso una rete organizzata. Gli arresti domiciliari sono stati disposti per i sospettati, contribuendo a contrastare il fenomeno dei furti di componenti auto e la rivendita illegale.

