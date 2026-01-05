Frosinone in scena L' eroica

Il 10 e il 14 gennaio 2026, presso la Casa Circondariale di Frosinone, si terranno le rappresentazioni di

Va in scena il 10 gennaio 2026, con replica aperta al pubblico esterno, e il 14 gennaio, con matinée per le scuole, presso la Casa Circondariale di Frosinone, lo spettacolo L’Eroica, produzione di Branchie Teatro, realizzata con gli attori, i sarti e gli scenografi detenuti del progetto Ossigeno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

