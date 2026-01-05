Frosinone e Cassino weekend ad alta tensione | minacce con falce e hashish sequestrato

Nel fine settimana, la Polizia di Stato di Frosinone e Cassino ha intensificato i controlli per prevenire reati e garantire la sicurezza pubblica. Sono state identificate circa 600 persone e controllati più di 200 veicoli, con sequestri di hashish e situazioni di tensione, tra cui minacce con falce. Questi interventi rientrano in un’azione costante volta a mantenere l’ordine e la tranquillità nelle due città.

