Frosinone e Cassino weekend ad alta tensione | minacce con falce e hashish sequestrato
Nel fine settimana, la Polizia di Stato di Frosinone e Cassino ha intensificato i controlli per prevenire reati e garantire la sicurezza pubblica. Sono state identificate circa 600 persone e controllati più di 200 veicoli, con sequestri di hashish e situazioni di tensione, tra cui minacce con falce. Questi interventi rientrano in un’azione costante volta a mantenere l’ordine e la tranquillità nelle due città.
Nel fine settimana appena trascorso, nell'ambito dell'ordinaria attività di polizia finalizzata alla prevenzione ed al contrasto della recrudescenza dei reati, la Polizia di Stato della provincia di Frosinone ha identificato circa 600 persone, verificato la regolarità di oltre 200 veicoli, con la.
