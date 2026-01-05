Frosinone Bellator Frusino tra le migliori 6 Squadre di Lazio e Abruzzo nella Categoria Allievi
La squadra Bellator Frusino si distingue nel panorama regionale, raggiungendo un importante traguardo nella categoria Allievi. Con impegno e continuità, i giovani atleti ciociari si sono posizionati tra le prime sei formazioni di Lazio e Abruzzo, consolidando il loro percorso di crescita e competizione. Questo risultato rappresenta un motivo di soddisfazione per la società e un segnale positivo per il futuro del settore giovanile.
Momento di grande orgoglio per la Bellator Frusino, i ciociari hanno infatti conquistato con grande determinazione un posto tra le prime sei formazioni di Lazio ed Abruzzo nella categoria Allievi. Un traguardo storico che certifica la crescita costante del club ciociaro e che premia il lavoro di. 🔗 Leggi su Today.it
LA STORIA DEGLI ALTRI | Frosinone - Il primo stemma del Frosinone risale al 1963: era uno scudo diviso in giallo e e azzurro, colori della Società, nel quale era presente un leone rampante dorato, mutuato dal simbolo della città. pianetaempoli.it
Stadio del nuoto di Frosinone, la gestione provvisoria affidata alla Bellator Frusino - La nuova gestione dello stadio del nuoto di Frosinone è stata affidata dalla commissione provinciale alla società locale Bellator. ilmessaggero.it
Domani grande giornata di Pallanuoto allo Stadio del Nuoto di Frosinone con il 2^ Torneo Città di Frosinone dedicato alla categoria Allievi Il torneo organizzato da Pallanuotoxtutti e Handsports in collaborazione con la Bellator Frusino vedrà la partecipazi - facebook.com facebook
