Frosinone Bellator Frusino tra le migliori 6 Squadre di Lazio e Abruzzo nella Categoria Allievi

La squadra Bellator Frusino si distingue nel panorama regionale, raggiungendo un importante traguardo nella categoria Allievi. Con impegno e continuità, i giovani atleti ciociari si sono posizionati tra le prime sei formazioni di Lazio e Abruzzo, consolidando il loro percorso di crescita e competizione. Questo risultato rappresenta un motivo di soddisfazione per la società e un segnale positivo per il futuro del settore giovanile.

Stadio del nuoto di Frosinone, la gestione provvisoria affidata alla Bellator Frusino - La nuova gestione dello stadio del nuoto di Frosinone è stata affidata dalla commissione provinciale alla società locale Bellator. ilmessaggero.it

Domani grande giornata di Pallanuoto allo Stadio del Nuoto di Frosinone con il 2^ Torneo Città di Frosinone dedicato alla categoria Allievi Il torneo organizzato da Pallanuotoxtutti e Handsports in collaborazione con la Bellator Frusino vedrà la partecipazi - facebook.com facebook

